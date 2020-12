Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le scénario se précise pour la reconstitution du duo Neymar-Messi

Publié le 31 décembre 2020 à 18h45 par Alexandre Higounet

Petit à petit, les pièces du puzzle amenant à la reconstitution du duo Neymar-Messi à Paris se rassemblent. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, la question d’une avancée pour la prolongation du duo Neymar-Mbappe est sur la table, mais, conformément à ce qu’avait analysé le10sport.com il y a plusieurs semaines, seul le dossier Neymar connaît quelques progrès en l’état. Selon le journaliste Fabrizio Romano pour CBS , l’optimisme commencerait même à régner du côté du PSG quant à la prolongation de l’attaquant brésilien. En revanche, l’affaire paraît toujours aussi improbable pour Mbappe, toujours dans l’état d’esprit de ne pas prolonger pour s’engager au Real Madrid l’été prochain, à un an de la fin de son contrat avec Paris.

Le contexte est favorable

Tout cela tend à confirmer le scénario de la constitution du duo Neymar-Messi au PSG, le club de la capitale finançant le contrat de l’attaquant argentin par le transfert de Kylian Mbappe. Le contexte paraît réuni en ce sens, et lorsqu’il évoquait publiquement son souhait de retrouver Messi, Neymar avait probablement été informé par Mbappe qu’il ne resterait pas à Paris au-delà de l’été prochain et qu’en conséquence, une signature de la Pulga devenait possible.