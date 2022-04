Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Lionel Messi est encore réclamé à Barcelone !

Publié le 10 avril 2022 à 4h45 par T.M.

L’été dernier, Lionel Messi a dû quitter le FC Barcelone. Et si l’Argentin est désormais au PSG, un retour en Catalogne en fait saliver plus d’un au Barça.

C’est à contrecoeur que le FC Barcelone a dû laisser partir Lionel Messi. Alors que l’Argentin était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger, cela n’a pas pu se faire pour des raisons économiques. Après 21 ans passés en Catalogne, le septuple Ballon d’Or a alors fait ses valises et il s’est depuis engagé avec le PSG. Toutefois, pour Messi, cette nouvelle aventure est compliquée à tel point que son avenir soit remis en question. Et du côté de Barcelone, la porte reste ouverte pour La Pulga.

« Il est temps de rentrer à la maison s'il le veut »