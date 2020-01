Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Kevin Gameiro au PSG se préciserait !

Publié le 28 janvier 2020 à 20h15 par T.M.

Avec le départ d’Edinson Cavani qui se profile, le PSG pourrait remplacer le Matador. Et visiblement, l’option Kevin Gameiro prend de l’ampleur au sein de la direction parisienne.

Ces dernières heures, cela se serait débloqué pour Edinson Cavani et son départ vers l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, Leonardo serait finalement prêt à céder l’attaquant du PSG contre un chèque de 15M€ proposé par les Colchoneros. Et face à ce départ de Cavani qui se profil, le club de la capitale ne devrait pas en rester là et un nouvel attaquant pour intégrer l’effectif de Thomas Tuchel. Une place qui pourrait alors revenir à Kevin Gameiro.

L’option Gameiro prend du poids !