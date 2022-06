Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour retour improbable d’Adrien Rabiot ?

Publié le 21 juin 2022 à 10h00 par Axel Cornic

Parti du PSG à la fin de son contrat en 2019, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus lors de ce mercato estival. Son profil plairait notamment en Premier League avec Manchester United, mais son entourage pousserait vraisemblablement pour un retour dans son club formateur... qui ne semble pas du tout fermé à cette idée !

Le milieu de terrain est sans aucun doute le secteur qui changera le plus cet été, au Paris Saint-Germain. Arrivé pour remplacer un Leonardo très critiqué, Luis Campos aurait l’intention de dégraisser l’effectif et souhaiterait boucler au moins quatre départs dans l’entrejeu. Cela concernerait notamment Ander Herrerea, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et un Georginio Wijnaldum qui n’a pas du tout convaincu lors de sa première saison au PSG. Pour accompagner Marco Verratti une première recrue a déjà été actée, puisque nous vous avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com le transfert de Vitinha, qui rejoindra le PSG en provenance du FC Porto pour 40M€. D’autres devraient arriver et selon nos informations, Luis Campos travaille déjà avec le LOSC pour récupérer un Renato Sanches dont le contrat se termine dans un an. En Italie, la presse parle toutefois d’une autre option qui pourrait se présenter au cours des prochaines semaines, puisque l’entourage d’Adrien Rabiot souhaiterait boucler un retour inattendu.

Le PSG pas contre un retour d’Adrien Rabiot

C’est Véronique Rabiot, mère et agente du joueur, qui serait aux manettes de l’opération et qui aurait commencé depuis quelques mois à recoller les morceaux avec le Paris Saint-Germain. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la mission est accomplie, puisque l’entourage d’Adrien Rabiot aurait fait la paix avec Nasser Al-Khelaïfi. Le quotidien explique que le changement de direction y est pour beaucoup et le retour d’un joueur issu du centre de formation qui de plus est international français, serait une option très appréciée au sein du PSG, même si pour le moment Rabiot reste une hypothèse.

Manchester United, Chelsea et Newcastle à l’affût