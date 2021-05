Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va passer à l’action pour ce crack argentin !

Publié le 31 mai 2021 à 11h10 par T.M.

A 16 ans, Gonzalo Sosa, pépite argentine du Racing de Avellaneda, est suivi par les plus grands clubs européens. Et le Real Madrid aurait visiblement décidé de passer à la vitesse supérieure.

Au PSG, Leonardo souhaite attirer les plus grands joueurs du monde. Cet été, certaines stars sont ainsi attendues dans la capitale. Mais au sein de la direction parisienne, on souhaite également préparer l’avenir et pour cela, on garde un oeil sur certains cracks en devenir. Pour cela, Leonardo regarderait notamment en Argentine. En février dernier, il avait ainsi été annoncée qu’une délégation du PSG était attendue de l’autre côté de l’Atlantique pour y discuter avec l’entourage de Gonzalo Sosa, 16 ans, grand espoir du football argentin qui fait actuellement le bonheur du Racing Avellaneda.

« Il y a des émissaires du Real Madrid en Argentine »