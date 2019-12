Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid n'aurait aucune crainte pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 décembre 2019 à 20h15 par B.C. mis à jour le 20 décembre 2019 à 20h24

Déjà sur ses traces en 2017, le Real Madrid pourrait de nouveau se positionner sur Kylian Mbappé en 2020. Toutefois, il n'est pas certain que le PSG laisse filer son international français, mais un nouvel échec ne préoccuperait pas Florentino Pérez. Explications.

Ce vendredi, Kylian Mbappé fête seulement ses 21 ans, et l'international français affiche déjà un palmarès XXL, sans oublier ses statistiques individuelles. Une réussite qui plaît au Real Madrid. Alors que Florentino Pérez a déjà tenté d'enrôler le natif de Bondy à l'été 2017, lorsque celui-ci a quitté l'AS Monaco, le président du Real Madrid pourrait bien se remettre sur les traces de l'attaquant du PSG dès l'été prochain. Une offre avoisinant 300M€ serait d'ores et déjà évoquée, mais il n'est pas certain que cela suffise pour convaincre le PSG. Toutefois, cela ne ferait pas peur au club espagnol.

Le Real Madrid ne s'affole pas pour Kylian Mbappé