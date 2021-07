Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est dans l'impasse pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 juillet 2021 à 22h45 par A.D.

Pour se donner les moyens de s'offrir Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid serait contraint de dégraisser son effectif et de se débarrasser de ses indésirables. Toutefois, Carlo Ancelotti n'arriverait pas à convaincre Marcelo, Isco, Dani Ceballos, Gareth Bale, Mariano Diaz et Luka Jovic d'aller voir ailleurs cet été.

Passé à côté de Kylian Mbappé à l'été 2017, le Real Madrid rêverait toujours de le recruter. Alors que le numéro 7 du PSG n'a plus qu'une année de contrat, Florentino Pérez voudrait à tout prix profiter de l'aubaine pour le recruter dès cet été. Toutefois, le président du Real Madrid serait trop court financièrement pour faire plier son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Pour se donner les moyens de ses ambitions avec Kylian Mbappé, Florentino Pérez envisagerait de faire un grand ménage dans son effectif, mais il ne parviendrait pas à remplir cette mission.

Le Real Madrid est dos au mur pour Kylian Mbappé