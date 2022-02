Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid veut réaliser un coup à la Mbappé avec cette piste XXL !

Publié le 8 février 2022 à 0h15 par P.L.

En quête de renfort, notamment sur le plan défensif, le PSG suivrait avec attention la situation d'Antonio Rüdiger, en fin de contrat en juin prochain. Mais le Real Madrid souhaiterait également s'attacher les services de l'Allemand et aurait déjà élaboré une stratégie.

Après un dernier mercato estival avec plusieurs coups à 0€ bouclés (comme Lionel Messi et Sergio Ramos), le club de la capitale compterait bien récidiver cet été. Dans cette optique, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs joueurs en fin de contrat, comme Paul Pogba, Franck Kessié ou encore Antonio Rüdiger. Toutefois, la concurrence pour ce dernier se fait rude, puisque le Real Madrid compterait également s’attacher ses services cet été. Et Florentino Pérez aurait déjà un plan pour parvenir à ses fins.

Le Real Madrid a une stratégie pour convaincre Rüdiger