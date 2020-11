Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real a fixé son plan de vol pour Sergio Ramos

Publié le 18 novembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Dans le dossier Sergio Ramos, libre en fin de saison, le Real Madrid a fixé un plan de vol très clair. Analyse.

Alors qu’il est en difficulté dans la discussion pour la prolongation de Sergio Ramos, le défenseur espagnol ayant entre les mains des chiffres XXL proposés par le PSG, le Real Madrid a fixé un plan de vol très clair, duquel il ne devrait pas déroger.

Pas de logique de surenchère avec le PSG