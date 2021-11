Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente une opération improbable avec une star du Real Madrid !

Publié le 1 novembre 2021

Star du Real Madrid, Vinicius Jr continuerait d'être suivi par plusieurs équipes européennes et notamment par le PSG.

Auteur de sept buts en championnat depuis le début de la saison, Vinicius Jr est l’une des grandes satisfactions du Real Madrid. Agé de 21 ans, l’international brésilien est en pleine progression au sein du club espagnol et ne cesse d’impressionner ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid, Vinicius Jr entend marquer l’histoire de la formation merengue e t s'inscrire dans la durée en Espagne « Je suis très calme, je veux rester et je me fiche de la durée de mon prochain contrat ou du montant qu'ils me paieront. Tout ce qui compte pour moi, c'est la satisfaction d'être dans le meilleur club du monde » a-t-il confié lors d’un entretien à TNT Brazil.

Le PSG reste attentif à la situation de Vinicius Jr