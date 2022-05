Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait dézinguer sur son recrutement !

Publié le 13 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Régulièrement pointé du doigt pour le prix auquel il recrute certains joueurs, le PSG opère à des choix pour le moins surprenants selon le célèbre agent de joueurs, Bruno Satin.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, les dirigeants du club de la capitale ont multiplié les opérations coûteuses sur le marché des transferts pour faire grandir rapidement le projet QSI. Pourtant, certaines de ces grosses dépenses ont rapidement pris des allures de flop, pendant que le PSG délaissait dans le même temps certains de ses jeunes issus du centre de formation. C’est en tout cas le constat dressé par l’agent Bruno Satin dans les colonnes du Parisien , qui critique les méthodes du PSG.

« Ce n’est pas parce que vous êtes au PSG que vous êtes un grand joueur »