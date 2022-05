Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros souci en vue pour Al-Khelaïfi et Leonardo…

Publié le 13 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’apprête à perdre Kylian Mbappé qui arrive en fin de contrat, ce mercato estival sera celui de tous les dangers pour le poste de buteur à Paris, puisque Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo semblent également concernés par un départ.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG au terme de son contrat en juin pour ensuite s’engager libre avec le Real Madrid, qui en avait déjà fait une priorité absolue l’été dernier. Le PSG va donc perdre son élément majeur du secteur offensif, mais surtout l’un de ses seuls profils capables d’évoluer au poste d’avant-centre. D’ailleurs, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi devront impérativement prévoir du renfort en attaque vu la tournure que prend le mercato du PSG…

Mbappé, Icardi et Kalimuendo out ?

Le Parisien a indiqué jeudi dans ses colonnes que Mauro Icardi (29 ans) et Arnaud Kalimuendo (20 ans), les deux seuls autres buteurs de formation appartenant au PSG, pourraient également partir cet été. L’international argentin est poussé vers la sortie et espère pouvoir trouver un point de chute en Serie A, tandis que Kalimuendo, qui va revenir d’un prêt concluant au RC Lens, dispose déjà d’une grosse cote sur le marché estival. Et le PSG pourrait donc perdre l’ensemble de ses buteurs en un seul mercato…