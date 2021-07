Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un avertissement pour Koulibaly !

Publié le 23 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Encore et toujours annoncé dans le viseur du PSG qui n’a toujours pas abandonné l’idée de le déloger de Naples, Kalidou Koulibaly va également affoler les cadors de Premier League à en croire son ancien agent.

L’information révélée mercredi par Foot Mercato a de quoi surprendre, et pourtant : le PSG envisagerait toujours de faire venir Kalidou Koulibaly cet été, et ce malgré les présences de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe dans ses rangs au poste de défenseur central. Un renfort qui offrirait une option supplémentaire de grande qualité à Mauricio Pochettino, mais le Qatar devra mettre les bouchées doubles s’il souhaite vraiment attirer Koulibaly.

Un danger venu d’Angleterre pour Koulibay ?