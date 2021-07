Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par un grand club étranger sur ce dossier ?

Publié le 23 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé sur le départ puisque le PSG souhaite boucler quelques ventes d’ici la fin du mercato estival, Layvin Kurzawa semble bel et bien figurer sur les tablettes de l’Inter Milan.

Ces dernières semaines, un vif intérêt du PSG a été évoqué pour Théo Hernandez, le latéral gauche français du Milan AC qui sort d’une saison XXL avec le club rossonero. Ce dossier ferait partie des nouvelles grandes priorités actuelles de Leonardo, et pour cause : Juan Bernat revient à peine d’une longue blessure au genou, Mitchel Bakker a été vendu au Bayer Leverkusen, et un autre latéral gauche devrait quitter le PSG.

L’Inter ne lâche pas Kurzawa