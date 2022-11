Mercato - PSG : Le Qatar prépare une bombe au PSG pour 2023

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué une incroyable idée de QSI pour le PSG. Ainsi, le président parisien avait ouvert la porte à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire. Ce sont entre 10 et 15% du PSG qui pourraient alors être vendus. Et visiblement, cette opération serait bien avancée et pourrait aboutir dans les prochains mois.

Aujourd’hui, le PSG est la priorité de QSI. Mais d’ici peu, le club de la capitale pourrait ne plus être à 100% qatari. En effet, récemment, Nasser Al-Khelaïfi ouvrait la porte à l’arrivée d’un nouvel investisseur : « Pourquoi pas un petit pourcentage. Nous allons y réfléchir, nous avons plusieurs offres ».

PSG : QSI prêt à quitter le Parc des Princes ? Voilà les options envisagées https://t.co/csD4oAdUJD pic.twitter.com/wadVHhcZ2u — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Les discussions avancent au PSG

Avant cette sortie de Nasser Al-Khelaïfi, L’Equipe avait déjà évoqué cette possibilité que QSI vende entre 10 et 15% du PSG à un nouvel investisseur. Ce mercredi, le quotidien sportif fait un point sur ce dossier, assurant notamment que récemment, la direction parisienne aurait transmis à ses différents interlocuteurs des documents sur l’état de santé financier du PSG.

Une officialisation en 2023 ?