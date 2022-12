Mercato - PSG : Le Qatar prépare un transfert de légende avec Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Après avoir déjà largement bataillé la saison passée pour retenir Kylian Mbappé d’un départ libre en direction du Real Madrid, le PSG pourrait bien revoir sa position l’été prochain au sujet de l’attaquant français. En effet, cette fois-ci, un transfert de Mbappé serait au programme pour le PSG.

« Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cette question. Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous heureux. L'équipe n'a pas perdu un seul match de toute la saison, et nous avons déjà atteint 100 matchs d'affilée à guichets fermés », indiquait récemment le président Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à MARCA , excluant donc un départ de Kylian Mbappé du PSG cet été. Et pourtant…

Mbappé vendu l’été prochain ?

Alors que le nouveau contrat de Kylian Mbappé court jusqu’en 2024 avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont déjà pris conscience que l’attaquant français repassera en position de force à un an de la fin de son bail l’été prochain, ce qui les incite donc à réagir et à envisager de s’en séparer.

Le PSG vise un gros transfert

Comme l’a révélé The Athletic, le PSG refuserait de perdre Kylian Mbappé libre en 2024 et pourrait de ce fait, prendre la décision de vendre le champion du monde tricolore au plus offrant lors du prochain mercato estival. Il faudra néanmoins débourser une grosse somme pour convaincre le PSG, et le Real Madrid serait toujours sur le coup pour Mbappé.