Transferts - PSG : Messi bientôt libre, il reçoit des messages sur son mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi fait déjà couler beaucoup encre au sujet de son avenir encore très incertain. En plus d’un intérêt de l’Inter Miami, le FC Barcelone semble déterminé à rapatrié l’attaquant argentin libre l’été prochain, et les sorties médiatiques se multiplient à cet effet.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration au terme de la saison ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé depuis maintenant plusieurs semaines les négociations en interne pour tenter de prolonger Messi, mais l’attaquant argentin aura l’embarras du choix en fin de saison, avec plusieurs options qui l’attendent à l’étranger en plus du PSG.

Mercato - PSG : L’énorme demande de Pochettino à Messi pour son avenir https://t.co/Pn9ilx2CJX pic.twitter.com/lobb9whhpP — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Barcelone continue son opération séduction

Ces derniers jours, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a de nouveau ouvert la porte à Lionel Messi : « Est-ce que j’aimerais entraîner Messi ? Si Messi veut revenir au Barça à un moment donné, c'est sûr, qui n'aimerait pas l'entraîner ? Il est toujours le numéro un » . Même son de cloche chez Jordi Cruyff, le directeur sportif du club blaugrana , qui s’est exprimé sur les ondes de la RAC1 : « Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour. C'est clair, peut-être après la fin de sa carrière professionnelle... mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble ». En clair, Barcelone attend plus que jamais le retour de l’attaquant du PSG...

Tebas également attentif pour Messi