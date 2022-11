Mercato - PSG : Annoncé sur le départ, Mbappé s’agace en coulisse

Thomas Bourseau

L’histoire d’amour entre le PSG et Kylian Mbappé semblerait tourner au drame en coulisse. Malgré une prolongation de contrat signée au printemps dernier, Mbappé traînerait son spleen au Paris Saint-Germian et ce, pour plusieurs raisons qui pourraient engendrer son départ du club de la capitale. Explications.

Kylian Mbappé sur la fin de son aventure au PSG ? Le 21 mai, le Français signait un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Cependant, comme The Athletic l’a confirmé ce mercredi, Mbappé pourrait partir libre de tout contrat à l’été 2024 puisque l’ultime année présente sur son bail ne serait qu’optionnelle. De quoi laisser présager un transfert XXL à la prochaine intersaison, le PSG refusant de le laisser filer via son statut d’agent libre en 2024.

Mbappé «désenchanté» dans un PSG clanique

Et en coulisse, tout ne semblerait pas rose pour Kylian Mbappé qui traînerait même une attitude « désenchantée » au PSG. La cause ? Elles seraient multiples. D’une part en raison de diverses scissions au sein du vestiaire de l’effectif entraîné par Christophe Galtier. Proche d’Achraf Hakimi, Mbappé ne serait pas vraiment inclus aux « cliques » espagnoles et latino-américaines du PSG selon The Athletic.

Mbappé agacé par les rumeurs sur son rôle au PSG pour les transferts