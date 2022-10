Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut trembler pour Kylian Mbappé

Publié le 24 octobre 2022 à 08h10

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait-il quitter le PSG dans les prochains mois bien qu’il ait prolongé son contrat en mai dernier ? Insatisfait de certains points en coulisse, Mbappé pourrait ne pas choisir une nouvelle fois le Paris Saint-Germain si un dilemme concernant son avenir se présentait à lui. Explications.

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé ne peut pas cacher son mécontentement. Lors de la dernière trêve internationale en septembre et le rassemblement de l’Équipe de France, le champion du monde avait déjà glissé un message clair au PSG et à la direction du club sur son rapport négatif à son rôle de pivot au Paris Saint-Germain.

Mécontent, Mbappé ne ferme pas la porte à un départ

De plus, en raison de promesses qui n’auraient pas été tenues par le comité de direction du Paris Saint-Germain concernant le recrutement estival, Kylian Mbappé n’écarterait pas en interne la possibilité de quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains mois. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien dans ses colonnes de ce lundi.

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine le contrat du siècle pour Mbappé, les chiffres surréalistes révélés https://t.co/DO9Zj5WA4H pic.twitter.com/F0EnCm8rAQ — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Le Qatar sera sans défense

L’hypothèse d’un éventuel départ de Kylian Mbappé existerait bel et bien à ce stade de la saison et de la carrière du joueur. Et quand bien même le PSG dispose d’une belle marge financière, la question économique pourrait ne pas dicter le feuilleton Mbappé si l’attaquant du PSG prenait la décision d’aller voir ailleurs à l’avenir.