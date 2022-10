Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi est parti au PSG, on le regrette à Barcelone

Publié le 24 octobre 2022 à 03h45

Thibault Morlain

A l’été 2021, le FC Barcelone a dû se résoudre à laisser filer Lionel Messi. En proie à de gros problèmes financiers, le club catalan n’a pas pu retenir l’Argentin et lui offrir un nouveau contrat. Depuis, Messi a rebondi au PSG, mais du côté de Barcelone, on garde un goût amer de ce départ du septuple Ballon d’Or. C’est notamment le cas de Gavi, le nouveau crack blaugrana.

Alors qu’on pensait que Lionel Messi ferait toute sa carrière au FC Barcelone, cela ne s’est finalement pas passé comme ça. En effet, bien que l’Argentin avait un accord avec Joan Laporta pour prolonger, il n’a pas pu signer ce nouveau contrat. Libre, Messi est alors parti au PSG. Un terrible coup pour Barcelone, où les regrets sont immenses.

Mercato - PSG : Le Qatar règle l'avenir de deux stars, Campos passe à l'action https://t.co/x81E7WGCpl pic.twitter.com/jeJ4iKdDv2 — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Les regrets de Gavi

Pour le FC Barcelone, il a donc fallu se faire à la vie sans Lionel Messi plus vite que prévu. Et voir partir La Pulga a donné de gros regrets à certains. Cela vaut notamment pour Gavi. Alors que le prodige blaugrana vient d’être élu Golden Boy 2022 et de revoir le Trophée Kopa, il a avoué pour France Football qu’il regrettait de ne pas avoir eu la chance de jouer avec Messi.

Un rêve bientôt réalité ?

Toutefois, pour Gavi, ce regret pourrait être disparaitre très prochainement. En effet, si Lionel Messi est aujourd’hui au PSG, il est en fin de contrat. Ainsi, il est question d’un possible retour au FC Barcelone en vue de la saison prochaine. Cela pourrait alors donner l’occasion à Gavi d’enfin évoluer avec Messi. A suivre…