Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Lewandowski, le Qatar peut connaitre une nouvelle désillusion

Publié le 23 octobre 2022 à 16h30

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain a été l’un des gros dossiers du mercato estival. Neymar aurait en effet été poussé vers la sortie et sa place, Luis Campos aurait aimé recruter un véritable attaquant de pointe avec notamment Robert Lewandowski. Ce dernier a toutefois filé au FC Barcelone et une autre piste offensive pourrait bien échapper au PSG lors des prochains mois.

Selon certaines sources, l’arrivée d’un numéro 9 aurait été l’une des promesses faites par le PSG à Kylian Mbappé, afin de le convaincre de prolonger son contrat en fin de saison dernière. Une tendance confirmée par les évènements des dernières semaines, avec Mbappé qui a notamment déclaré se sentir mieux en équipe de France avec un joueur comme Olivier Giroud, plutôt que dans l’attaque stellaire du PSG.

Mercato - PSG : Successeur annoncé de Mbappé, il sort du silence pour son avenir https://t.co/u9kj7zu0cq pic.twitter.com/Aa0lcv0GaN — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Lewandowski a préféré le Barça au PSG

Cet été, le PSG semble pourtant avoir essayé de satisfaire Kylian Mbappé. La piste la plus commentée a été celle menant à Robert Lewandowski, qui avait clairement fait part de son envie de quitter le Bayern Munich dès le printemps dernier. C’est finalement vers le FC Barcelone que s’est dirigé le Polonais, qui est devenu depuis la principale arme offensive de Xavi.

Gonçalo Ramos, le nouveau crack portugais

Ainsi, Luis Campos aurait décidé de miser sur une étoile montante du football portugais. Il s’agit de Gonçalo Ramos, grande révélation de Benfica qui cette saison avec notamment 10 buts en 17 rencontrer toutes compétitions confondues. A seulement 21 ans, il semble être l’un ds grands objectifs du PSG, mais de nombreux autres clubs européens semblent s’intéresser à lui.

L’énorme menace romaine