Mercato : Haaland, Mbappé... Le duel est lancé pour le plus gros transfert de l’histoire

Publié le 22 octobre 2022 à 20h00

Axel Cornic

Vedettes de la nouvelle génération, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les nouvelles grandes stars de demain. Le premier cartonne et fais tomber tous les records en Premier League depuis son arrivée à Manchester City, tandis que le second est devenu le joueur le mieux payé au monde, après sa prolongation avec le Paris Saint-Germain.

Avec Lionel Messi qui approche de ses 36 ans et Cristiano Ronaldo qui rencontre quelques problèmes à 37 ans passés, une page se tourne dans l’histoire du football. Les deux joueurs ont dominé la planète depuis le début des années 2000, mais désormais place à la jeunesse. Et la nouvelle cuvée ne devrait pas être mal, puisqu’on y retrouve notamment Kylian Mbappé et Erling Haaland.

La tornade Haaland déferle sur la Premier League

Loué pour ses talents en Autriche puis en Allemagne, Haaland a franchi un véritable pallier en signant pour Manchester City lors du dernier mercato. Un défi de taille, puisqu’en général les étrangers ont du mal à s’habituer à l’intensité de la Premier League. Oui, mais pas Haaland. Ce dernier est peut-être plus impressionnant encore qu’auparavant, puisque du haut de ses 22 ans il est en train de marcher sur le championnat anglais, avec 15 buts en 10 rencontres.

Mbappé plus expérimenté, mais...

Kylian Mbappé est lui plus vieux et surtout plus expérimenté. Déjà, l’attaquant de 23 ans peut compter une Coupe du monde à son palmarès, mais surtout beaucoup plus de titres nationaux qu’Erling Haaland, sans oublier une plus grande histoire en Ligue des Champions. Sa récente prolongation au PSG l’ont définitivement propulsé dans la catégorie des très grands et s’il est moins impressionnant, il n’en reste pas moins prolifique que le Norvégien, avec 10 buts en onze journées de Ligue 1.

