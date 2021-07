Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pense déjà à l’après Leonardo !

Publié le 2 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Revenu au PSG en 2019, Leonardo pourrait bien être en grand danger au sein du club de la capitale…

Du côté du PSG, le dossier Kylian Mbappé cristallise de nombreuses tensions, notamment au sein de la direction parisienne. Ainsi, le dialogue serait notamment rompu entre le Français et Leonardo et se serait désormais Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pris les choses en main. Directeur sportif du PSG, le Brésilien serait donc à l’écart dans ce dossier XXL. De quoi lui porter préjudice pour son avenir au sein du club de la capitale ?

La succession de Leonardo déjà à l’étude ?