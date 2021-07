Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace plane au-dessus de Leonardo !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 juillet 2021 à 12h35

Revenu au Paris Saint-Germain il y a deux ans, Leonardo cristallise désormais de nombreuses critiques. À tel point que son temps dans la capitale française pourrait bien être compté.

À son retour à l’été 2019, Leonardo avait été acclamé par une large majorité des supporters du Paris Saint-Germain. Déçus pendant des années du travail d’Olivier Létang, de Patrick Kluivert puis d’Antero Henrique, ils voyaient dans le retour de l’Italo-brésilien l’occasion de lancer un nouveau cycle vertueux au sein du club de la capitale, lui qui avait posé les premières pierres du projet de QSI au PSG. Cependant, deux ans plus tard, les avis sont bien plus mitigés. Si certains continuent de louer le travail de Leonardo, d’autres observateurs se montrent bien plus critiques, que ce soit en raison de ses choix en matière de recrutement (Mauro Icardi en tête), de ses querelles avec certaines personnes en interne (Thomas Tuchel, Neymar ou plus récemment Kylian Mbappé) ou encore de ses difficultés pour vendre certains éléments indésirables.

Leonardo conforté par Doha… pour l’instant !

Et visiblement, ce scepticisme à l’encontre de Leonardo a dorénavant gagné le PSG. En effet, si Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas manqué de soutenir publiquement son directeur sportif, la réalité serait bien différente en coulisses. La relation entre les deux hommes avait déjà été dépeinte comme étant conflictuelle il y a quelques semaines, et L’Equipe affirme ce jeudi que Leonardo s'est lui-même senti sur la sellette au terme de la saison 2020/2021. Précisément, il lui serait remonté aux oreilles que l’état-major du PSG se posait des questions à son sujet, chose qui l’aurait conduit à s’inquiéter de son avenir à court terme dans la capitale française. Cependant, Doha a finalement décidé de le maintenir pour cette fenêtre estivale des transferts qui a débuté sur les chapeaux de roues pour les pensionnaires du Parc des Princes avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.

Le dossier Kylian Mbappé a fragilisé Leonardo