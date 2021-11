Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar laisse la porte ouverte pour Zidane…

Publié le 27 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis un bon moment en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane a été refroidi par Leonardo vendredi. Mais rien n’est exclu pour l’avenir…

Verra-t-on un jour Zinedine Zidane sur le banc du PSG, d’autant que les spéculations vont bon train depuis quelques jours pour Mauricio Pochettino du côté de Manchester United ' Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, Zidane est l’un des grands rêves du Qatar pour le poste d’entraîneur et s’avère même être la priorité en coulisses s’il fallait amené à se séparer de Pochettino. Toutefois, dans un entretien accordé à l’AFP vendredi, Leonardo s’est montré très clair sur le cas Zidane au PSG.

« Beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, »