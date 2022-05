Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fait monter les enchères pour Tchouaméni !

Publié le 31 mai 2022 à 23h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait on ne peut plus proche de rejoindre le Real Madrid cet été. Malgré tout, le PSG n'aurait pas du tout lâché l'affaire sur ce dossier. A tel point que Nasser Al-Khelaïfi aurait poussé Florentino Pérez à augmenter son offre ce mardi.

Auteur d'une saison brillante avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni devrait prendre le large lors du prochain mercato estival. En effet, le milieu de terrain de 22 ans serait suivi de près par le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Et il aurait choisi de rejoindre le club merengue cet été. Malgré tout, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi n'aurait pas encore rendu les armes sur ce dossier.

Aurelién Tchouaméni and his agent have reached verbal agreement with Real Madrid last weekend, before the UCL final. His priority has been clear for weeks. ⚪️ #RealMadridReal have improved their bid today for €80m plus add-ons as PSG were still pushing. Talks progressing. pic.twitter.com/Acvx6oF3L9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022

Le PSG met la pression sur le Real Madrid pour Tchouaméni