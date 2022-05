Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, Luis Campos tourne la page pour Tchouaméni !

Publié le 31 mai 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Pour le prochain mercato estival, le PSG voulait attirer Aurélien Tchouaméni. Le profil de l’international tricolore de l'AS Monaco plairait au club de la capitale, qui chercherait à se renforcer dans son entrejeu. Toutefois, le joueur de 22 ans serait en train de prendre la direction du Real Madrid et le PSG semble s’être fait une raison à ce sujet.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG aurait défini ses principales cibles pour son recrutement. Le club de la capitale aimerait s’attacher les services de trois milieux de terrain, un défenseur central et un attaquant polyvalent pour pallier le départ d’Angel Di Maria. Pour son entrejeu, le PSG aurait jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni. À 22 ans, l’international tricolore s’est fait un nom sur la scène européenne grâce à ses performances de haut vol avec l’AS Monaco. Cependant, le dossier serait voué à l’échec côté parisien à cause du Real Madrid. Selon les informations du Parisien , Aurélien Tchouaméni serait en train de prendre la direction du club madrilène. Un accord serait tout proche d’être trouvé entre l’AS Monaco et le champion d’Espagne et l’opération devrait aboutir dans les prochaines heures, peut-être ce mercredi d’après une source proche du dossier. Une fois que les derniers détails seront réglés, Aurélien Tchouaméni devrait signer son contrat à distance. L’indemnité de transfert pourrait atteindre les 100M€ bonus compris.

Mercato - PSG : Ancelotti passe à l'action pour le transfert de Tchouaméni ! https://t.co/4LLlPckk1F pic.twitter.com/kT3iVQH5OB — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 31, 2022

Le PSG n'a pas voulu surenchérir pour Tchouaméni

D’ailleurs, le quotidien francilien affirme que le joueur de 22 ans aurait fait part en privé de sa préférence pour le Real Madrid malgré l’intérêt du PSG et de Liverpool. Le club de la capitale se serait d’ailleurs fait une raison depuis la fin du week-end dernier concernant l’avenir d’Aurélien Tchouaméni. Conscient que le milieu de terrain monégasque avait un penchant pour le Real Madrid, la direction parisienne n’aurait pas voulu aller dans la surenchère notamment sur le prix du transfert. Cette chose serait peut-être un signe d’un changement de politique de recrutement au sein du PSG. Le champion de France serait d’ailleurs déjà passé à autre chose.

Campos s'est mis au travail sur d'autres pistes pour oublier Tchouaméni