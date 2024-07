Mercato - PSG : Le Qatar en danger pour la signature d'une star ?

Axel Cornic

La presse anglaise a lâché une petite bombe ce lundi, annonçant que Pep Guardiola souhaiterait miser sur Gianluigi Donnarumma en cas de départ d’Ederson vers l’Arabie Saoudite. L’Italien ne serait insensible aux sirènes mancuniennes et du côté du Paris Saint-Germain on peut commencer à trembler, alors que les nouvelles autour d’une possible prolongation se font rares.

Considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération et élu meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma n’a jamais fait l’unanimité au PSG. Il est souvent en première ligne face aux critiques des observateurs ou même des supporters et à l’automne dernier certains avaient même réclamé le retour dans les cages de Keylor Navas, ou même une titularisation du jeune Arnau Tenas.

Guardiola veut Donnarumma

Cet été pourrait peut-être marquer la fin de ce feuilleton ! De l’autre côté de la Manche, le journaliste britannique Ben Jacobs nous a appris ce lundi que Gianluigi Donnarumma serait dans le viseur de Manchester City. L’Arabie Saoudite tenterait en effet Ederson, l’actuel titulaire des Sky Blues, avec Pep Guardiola qui aurait de lui-même glissé le nom du joueur du PSG pour le remplacer. C’est un deal qui pourrait changer encore plus le visage de l’équipe parisienne, avec la recrue estivale Matvey Safonov qui pourrait devenir le nouveau titulaire.

Le PSG a l’intention de le prolonger, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma ne serait pas du tout insensible à l’appel de Manchester City, puisqu’il aimerait évoluer en Premier League après avoir connu la Serie A et la Ligue 1. Mais au sein du PSG on semble bien vouloir continuer avec lui, puisqu’une prolongation de contrat est en discussion depuis la fin de saison dernière. Or, le quotidien italien jette un petit froid sur ce dossier, révélant que les échanges entre les deux parties ne seraient pas fructueux depuis quelques temps et sa signature se serait donc éloignée pour le moment.