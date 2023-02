Mercato - PSG : Le Qatar doit trancher pour Messi, il donne la solution

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi va devoir faire un choix décisif pour son avenir, lui qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Mais aux yeux de Daniel Riolo, le Qatar ferait une erreur en prolongeant la star argentine avant les 8es de finale de Ligue des Champions.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’octobre dernier, le PSG a amorcé des discussions depuis un moment en coulisses pour tenter de prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en fin de saison. Pourtant, l’attaquant argentin peine encore à convaincre l’ensemble des observateurs dans ses performances, à commencer par Daniel Riolo.

PSG : Il annonce en direct le choix de Lionel Messi pour son avenir https://t.co/84pA897Xox pic.twitter.com/K1y4nCn2sJ — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Si j’étais eux, je ne ferais rien avant les 8es »

Sur RMC Sport , le chroniqueur de l’After Foot s’est lâché sur l’avenir de Lionel Messi et glisse un conseil au PSG : « Je me demande s’ils ne vont pas laisser passer le huitième de finale et après ils vont voir pour la prolongation de Messi. Ou si ça se passe mal, attendre une énième révolution. Parce que si ça se passe mal, pas sûr que le club garde les mêmes hommes. Si j’étais eux, je ne ferais rien avant le huitième pour ne pas le froisser par rapport à ce qu’il veut. Si je suis éliminé, je me dis que ce n’est pas une bonne idée de le prolonger et je lui annonce qu’on se quitte. J’espère que c’est la réflexion qui anime Campos », estime Riolo.

« C’est quoi le projet sportif ? »