Mercato - PSG : Le Qatar débarque à Paris, un scandale monumental dévoilé

En 2011, le Qatar devenait actionnaire majoritaire du PSG, prenant la place de Colony Capital. Une arrivée rendue possible par Nicolas Sarkozy. L’ancien président de la République, proche de l’émir, aurait facilité les négociations. En contrepartie du rachat du club parisien, la France apportait son soutien à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

La Coupe du monde a été un succès pour le Qatar selon Nasser Al-Khelaïfi. « Je ne peux pas être plus fier que maintenant. J'ai parlé avec tout le monde, tous les joueurs, et c'est la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du monde. On ne peut pas imaginer plus que ça ! C'est une finale magnifique » a admis le président du PSG. Pourtant, cette compétition a créé de multiples polémiques. Certains évoquaient un désastre écologique, d’autres mettaient en avant la mort de centaines d’ouvriers étrangers. Mais si le Qatar a pu organiser ce Mondial, ce serait notamment grâce à la France et à son ancien président, Nicolas Sarkozy.

Un mystérieux déjeuner à l'Elysée

France Info s’était attardé sur une réunion organisée au Palais de l’Elysée le 23 novembre 2010 en présence donc de Nicolas Sarkozy, mais aussi de celui qui deviendra émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani. Au cours de cette réunion, il a été question du rachat du PSG. Proche de Nicolas Bazin, ancien président du club parisien, le Président de la République aurait arrangé l’arrivée du Qatar dans la capitale. « Le Qatar a bien été aidé par Nicolas Sarkozy dans les négociations. Le Qatar était intéressé pour des questions de soft power, ça fait partie de la même démarche que la Coupe du monde » a confié Bérengère Bonte, journaliste pou r France 5.

Le Qatar a sauvé le PSG

« À l’époque, la situation n’est pas bonne financièrement pour le PSG. Chaque année, Colony Capital est obligé de remettre de l’argent pour équilibrer les comptes. Durant cinq ans, le club a dû perdre entre 70 et 100 millions d’euros. Et l’actionnaire commence à s’inquiéter » confie Luc Dayan, spécialiste des rachats de clubs. Les négociations auraient duré, jusqu’à ce que les deux parties parviennent à trouver un accord.

Le rôle décisif de Sarkozy

Le Qatar acceptait de racheter le PSG à Colony Capital. En contrepartie, la France apportait son soutien à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Alors président de l’UEFA et vice-président de la FIFA, Michel Platini aurait été briefé par Nicolas Sarkozy, décisif dans ce dossier. Le 30 juin 2011, soit quelques mois plus tard, le PSG passait sous pavillon qatari.