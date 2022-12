Mercato - PSG : Le prochain taulier du projet QSI déjà identifié ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé seulement de 16 ans, Warren Zaïre-Emery continue de gravir les échelons à vitesse rapide. Le milieu de terrain a fait ses premiers pas en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions sous les ordres de Christophe Galtier. Le PSG fonde de solides espoirs sur le joueur, qui s'affirme comme l'un des futurs cadres du club parisien.

C'est un problème récurrent au PSG : la fuite des talents. Ces dernières années, de nombreuses promesses ont décidé de s’exiler, voyant leur avenir en équipe première boucher. Certains ont réussi à s'imposer, donnant des regrets au PSG. On peut citer les exemples de Christopher Nkunku (RB Leipzig), mais aussi de Kingsley Coman (Bayern Munich). Mais arrivé cet été, Christophe Galtier souhaite donner sa chance aux jeunes. Plusieurs membres du centre de formation s'entraînent avec l'équipe première et certains ont fait leur premier pas en Ligue 1.

Zaïre-Emery marque l'histoire du PSG

C'est le cas de Warren Zaïre-Emery, âgé seulement de 16 ans. Ce milieu de terrain au caractère calme est perçu en interne comme l'un des grands espoirs du PSG. Preuve de sa précocité et de son talent, Christophe Galtier lui avait offert du temps de jeu en Ligue des champions, face au Maccabi Haïfa en octobre dernier. A 16 ans et 6 mois, il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de C1.

Galtier adoube Zaïre-Emery

Après cette rencontre, Christophe Galtier avait envoyé un message encourageant à Zaïre-Emery. « Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain » avait déclaré l'entraîneur du PSG.

« Je dois apprendre, travailler, me perfectionner »