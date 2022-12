Mercato - Officiel : Coup de tonnerre au PSG, un départ majeur annoncé par Al-Khelaïfi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme indiqué plus tôt dans la soirée de ce lundi 26 décembre, Jean-Claude Blanc quitte le Paris Saint-Germain. Après un passage de onze ans dans la capitale, le futur ex-directeur général délégué du club devrait rejoindre la branche sport d’Ineos, à la tête notamment de l’OGC Nice.

Une page se tourne dans le projet QSI. Figure de l’ombre du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc a joué un rôle essentiel dans le développement du club depuis l’arrivée du Qatar. Occupant la fonction de directeur général depuis novembre 2011, l’homme de 49 ans va rejoindre Ineos comme l'a révélé L’Équipe ce lundi soir. Le PSG n’a pas tardé avant d’officialiser le départ prochain de Jean-Claude Blanc.

Le PSG officialise le départ de Jean-Claude Blanc

Dans un communiqué, le PSG confirme le futur départ de Jean-Claude Blanc, « dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains . » Le principal intéressé va « poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 », selon le PSG, ne confirmant pas son arrivée chez Ineos. La date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera « confirmée au cours de la nouvelle année », ajoute le club, tandis qu’un nouveau directeur général adjoint sera annoncé dans le courant de l’année par le PSG, placé sous la responsabilité de Nasser Al-Khelaifi, qui a pris la parole.

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain »

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s'est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l'appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille », a indiqué le président du PSG dans le communiqué du club.

« Je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd’hui »