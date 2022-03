Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une alliée pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 3 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En attendant de savoir si Kylian Mbappé prolongera son contrat avec le PSG ou s’il s’engagera libre au Real Madrid l’été prochain, sa mère opte de son côté pour un avenir à Paris.

Le feuilleton Kylian Mbappé est-il en train de connaître un rebondissement majeur en coulisses ? Comme l’a annoncé Le Parisien , une nouvelle offre de contrat de deux ans avec un salaire annuel de 50€ et une prime de fidélité de 100M€ aurait été formulée à l’attaquant français, et l’optimisme serait enfin de rigueur pour le Qatar qui a enfin une chance de conserver son meilleur joueur plutôt que de le voir filer au Real Madrid. Et le PSG est d’ailleurs aidé dans sa tâche par un membre du clan Mbappé…

La mère de Mbappé vote en faveur du PSG