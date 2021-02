Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a programmé son offensive pour Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 18h10 par B.C.

Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, le PSG reste à l’affût dans ce dossier. Cependant, le club de la capitale aurait décidé d’attendre la double confrontation en Ligue des champions avant de passer à l’action.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi va indéniablement faire parler de lui dans les prochaines semaines. L’Argentin, désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, aura cette fois-ci la liberté de prendre la décision qu’il souhaite pour son avenir, et le PSG veut en profiter. Il y a quelques semaines, Leonardo a confirmé que le club de la capitale était positionné si l’Argentin venait à quitter la Catalogne, et depuis, les appels du pied en provenance du PSG se multiplient pour le sextuple Ballon d’Or. Dans son édition de la semaine, France Football consacre d’ailleurs sa Une à Lionel Messi et confirme que Neymar met du sien pour convaincre son ancien coéquipier de le rejoindre dans la capitale.

Le PSG prévoirait d’attendre la fin des 1/8es de finale de Ligue des champions