Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris un énorme risque avec Sergio Ramos…

Publié le 12 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours éloigné des terrains depuis son arrivée au PSG durant le mercato estival, Sergio Ramos suscite de nombreuses interrogations quant à son état physique. Et les observateurs se demandent s’il fallait vraiment le recruter…

Vendredi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino s’est efforcé de rester positif sur la condition physique de Sergio Ramos qui n’a pas pu disputer la moindre minute de jeu depuis son arrivée libre au PSG cet été en raison d’un problème au mollet : « Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement » , a indiqué l’entraîneur du PSG. Et pourtant, certains observateurs se demandent si le Qatar n’a pas fait une erreur en proposant un gros contrat de deux ans à Ramos cet été pour le recruter…

Les gros doutes sur le cas Ramos