Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris sa décision pour Thomas Tuchel !

Publié le 11 novembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Actuellement très contesté sur le banc du PSG, Thomas Tuchel ne sera pas prolongé par ses dirigeants d’ici la fin de la saison. Mais, à moins d’une catastrophe industrielle, il ne sera pas non plus limogé prématurément et devrait aller au bout de son engagement.

À l’occasion d’un grand live Facebook organisé mardi par le PSG, Leonardo avait indiqué que Thomas Tuchel ne serait pas remercié dans les semaines qui viennent : « On doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu’on n’avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde (…) mais on n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis un nom sur la table pour remplacer Tuchel », expliquait le directeur sportif du PSG. Et à en croire les révélations de L’Equipe , il ne s’agissait pas simplement d’un discours de façade…

Tuchel bien parti pour finir la saison

Le quotidien sportif assure qu’aucune réunion de crise n’a été organisée par les hautes instances du PSG au Qatar, où se trouve le président Nasser Al-Khelaïfi, pour discuter d’un renvoi de Thomas Tuchel. Et à moins d’une élimination dès les phases de poules de la Ligue des Champions, qui serait catastrophique pour le PSG, Tuchel ira au bout de son contrat au Parc des Princes, qui court jusqu’en juin prochain.