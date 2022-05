Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar accélère pour un attaquant à 70M€ !

Publié le 19 mai 2022 à 20h15 par La rédaction

Avec le départ d'Angel Di Maria, le PSG se cherche de nouveaux joueurs en attaque. Et pour remplacer l'Argentin, le club de la capitale aurait lancé les grandes manoeuvres pour trouver son bonheur à l'Ajax Amsterdam.

L’aventure liant Angel Di Maria et le PSG semble être terminée. En effet, l’ailier argentin ne va pas prolonger son contrat avec le club champion de France et serait plus que jamais proche de rejoindre la Juventus. Pour pallier ce départ, le PSG multiplierait les pistes pour lui trouver un remplaçant. Le nom d'Ousmane Dembélé revient en boucle, lui qui est en fin de contrat avec le FC Barcelone. Mais encore le forcing des Catalogne pour prolonger le Français et l'intérêt du Bayern Munich, la tâche des Parisiens est compliquée comme l'explique But Football Club . Par conséquent, c'est un autre dossier qui serait exploré.

Le PSG accélère pour Antony