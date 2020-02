Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG pourrait perdre très gros avec Kylian Mbappé !

Publié le 9 février 2020 à 5h15 par T.M.

A en croire les chiffres évoqués dans les médias, Kylian Mbappé pourrait prochainement devenir le joueur le plus cher de l’histoire. Toutefois, le PSG pourrait bien faire une croix sur ce joli pactole. Explications.

Actuellement, Neymar détient le record du transfert le plus onéreux de l’histoire avec 222M€. Toutefois, cette somme pourrait rapidement être effacée des tablettes par Kylian Mbappé, coéquipier du Brésilien au PSG. En effet, le Français devrait faire l’objet d’une offensive XXL du Real Madrid et cela pourrait notamment dépasser les 300M€. Un montant astronomique qu’aucun club ne pourrait refuser. Toutefois, du côté du PSG, on aurait pris une décision radicale avec Mbappé.

Le PSG prêt à garder Mbappé… jusqu’à ce qu’il soit libre ?