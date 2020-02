Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une décision retentissante pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 février 2020 à 10h45 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur des débats. Et visiblement, du côté du PSG, on ne voudrait en aucun cas lâcher le Français… quitte même à attendre l’expiration de son contrat.

L’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé a un peu plus relancé le débat autour de l’avenir de l’attaquant du PSG. Alors que ce dernier est sous contrat jusqu’en 2022, le Real Madrid devrait tout faire durant le prochain mercato estival afin de trouver un accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, la mission des Merengue s’annonce très compliquée. Trouver un accord pour Mbappé pourrait bien être impossible puisque du côté du PSG, on serait prêt à prendre une décision radicale dans ce dossier.

Un départ libre pour Mbappé ?