Mercato - PSG : Le prochain gros coup de Leonardo nommé Pogba ?

Publié le 27 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

En perte de vitesse à Manchester United, Paul Pogba pourrait bien ne pas s’y éterniser et plier bagage l’été prochain. Le PSG serait prêt à saisir toute opportunité avec le champion du monde.

Alors que Manchester United aurait il y a peu activé la clause figurant dans son contrat permettant au club de prolonger le bail de Paul Pogba pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain des Red Devils pourrait quand même quitter Old Trafford lors du prochain mercato. En effet, bien qu’Ole Gunnar Solskjaer ait récemment assuré que Pogba allait rester un joueur mancunien pendant encore deux ans, la vérité serait tout autre en coulisse. Tuttosport confirme ces dernières heures que les discussions pour une prolongation de contrat serait épineuses, à cause de la question financière. Et alors que son temps de jeu à Manchester United l’agacerait au plus haut point selon The Independent , Paul Pogba pourrait être vendu l’été prochain, au PSG ? Ce serait une possibilité.

Leonardo en embuscade dans le dossier Pogba