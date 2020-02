Mercato - PSG : Le prochain club de Pogba déjà trouvé par Mino Raiola ?

Foot - Mercato - PSG

Annoncé dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait finalement retourner à la Juventus qui aurait amorcé les négociations avec Mino Raiola, l’agent du milieu de terrain français.

« Actuellement, il n’y a aucune discussion pour l’avenir de Pogba. Il est seulement concentré sur Manchester United et il respecte son contrat », confiait récemment Mino Raiola sur l’avenir très incertain de Paul Pogba (26 ans), dont le contrat court jusqu’en juin 2021 avec Manchester United. Pourtant, en coulisses, l’agent de l’international s’activerait pour boucler son départ en vue du prochain mercato estival. Le PSG et le Real Madrid ont été annoncés comme des pistes crédibles ces derniers mois, mais finalement, Pogba pourrait bien retourner en Italie…

Selon le journaliste Nicolo Schira, la direction de la Juventus et Mino Raiola auraient pris le temps d’évoquer le dossier Paul Pogba ces derniers jours après avoir bouclé la prolongation de contrat de Blaise Matuidi. Le coordinateur technique du club bianconero , toujours très attiré par le profil de Pogba, tenterait donc de prendre une longueur d’avance sur le PSG dans ce dossier. Et de son côté, Paul Pogba aurait déjà informé Manchester United qu’il envisagerait un départ lors prochain mercato estival.

Dopo il rinnovo di Blaise #Matuidi con la #Juventus nuovi contatti tra Fabio Paratici e Mino #Raiola per il ritorno in bianconero di Paul #Pogba. Il francese ha già comunicato al #ManchesterUnited l’intenzione di andarsene e non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021