Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier mouvement de l'hiver déjà connu ?

Publié le 19 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver va prochainement ouvrir ses portes, ça s'active déjà en coulisse du côté du PSG et le premier départ semble se dessiner.

« Ce groupe-là, il est vraiment, pour moi, complet. Il est complet. Et après, il y a une autre chose. C'est très positif qu'en cinq mois, il soit possible de faire jouer en Ligue 1 deux petits jeunes. Aouchiche et Kouassi, et cela fait beaucoup de plaisir. Honnêtement, je pense que ce sont deux joueurs qui vont compléter le groupe même au niveau de leurs qualités qu'ils ont. Ils vont compléter encore plus ce groupe-là ». Leonardo l'a récemment confié, il ne faut pas s'attendre à voir une révolution au sein de l'effectif du PSG cet hiver. Toutefois, certains départs pourraient avoir lieu, à commencer par celui de Layvin Kurzawa.

Kurzawa, premier départ cet hiver ?