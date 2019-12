Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo retente sa chance avec Meunier !

Publié le 19 décembre 2019 à 1h15 par A.C.

Leonardo aurait une nouvelle fois essayé de trouvé une solution pour Thomas Meunier, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain.

Le latéral droit est l'un des poste que Leonardo souhaite renforcé cet hiver. Ainsi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé de relancer la piste menant à Mattia De Sciglio, qu'il a déjà tenté de recruter cet été, sans succès. L'homme fort du PSG avait initialisé un échange avec Thomas Meunier, en fin de contrat avec le PSG, mais finalement les discussions avec les Bianconeri sont tombées à l'eau.

Leonardo a une nouvelle fois proposé Meunier en échange de De Sciglio