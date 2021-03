Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan de Laporta pour Messi peut-il fonctionner ?

Publié le 11 mars 2021 à 16h10 par La rédaction

Certains médias anglais ont dévoilé le plan imaginé par Laporta pour prolonger Lionel Messi. Analyse.

Le média anglais The Transfer Window Podcast a apporté des révélations de taille dans le dossier Messi, indiquant que le nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta, aurait un plan précis pour l’attaquant argentin : le plan serait de proposer un contrat d’un an à Lionel Messi à des conditions réduites avec un salaire compris entre 20 et 25M€ nets à l’année. L’idée serait de tout faire pour éviter que Lionel Messi ne rejoigne libre le PSG ou encore Manchester City. Selon The Transfer Window Podcast , cette prolongation de contrat d’un an serait jugée intéressante dans le clan Messi, lui permettant de se donner une nouvelle chance de gagner la Ligue des champions avant de rejoindre la Major League Soccer à l’été 2022.

Crédible financièrement, mais…

Que faut-il en penser ? Si un tel projet présente le mérite d’être crédible financièrement pour le FC Barcelone, il paraît tout même limité pour convaincre Messi, tant sur la durée (une seule saison) que sur l’aspect financier, l’attaquant argentin voyant son salaire divisé par deux. En comparaison, la possibilité de s’engager pour deux ou trois ans avec le PSG, avec la perspective d’un trio Messi-Mbappe-Neymar et avec un salaire au moins équivalent à celui proposé par le Barça, paraît bien plus consistante et de nature à séduire le joueur.