Mercato - PSG : Le onze de folie que Pochettino pourrait aligner… avec Messi !

Alors que la rumeur d’une arrivée de Lionel Messi ne cesse d’enfler au PSG, cela pourrait permettre à Mauricio Pochettino d’aligner un onze de départ exceptionnel.

L’annonce du FC Barcelone concernant Lionel Messi a fait l’effet d’une bombe. En effet, le Barça a révélé ne pas être en mesure de conserver La Pulga . Et forcément, le PSG semble aujourd’hui le club le mieux placé pour le recruter. « Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l'équipe », confiait d’ailleurs Mauricio Pochettino a ce sujet, tandis que Joan Laporta évoquait également la possibilité de voir Lionel Messi atterrir au PSG. « Je ne sais pas, mais il a toujours été dit qu'ils avaient des options », assurait le président du FC Barcelone.

Vers un onze légendaire au PSG ?

Et si jamais Lionel Messi débarquait au PSG, le onze de départ que Mauricio Pochettino sera en mesure d’aligner serait impressionnant. Notamment dans le secteur offensif. Dans l’hypothèse où le PSG reste en 4-2-3-1, le quatuor offensif pourrait ainsi être composé de Neymar sur le côté gauche, Angel Di Maria sur le côté droit, Lionel Messi en position de numéro 10 derrière Kylian Mbappé qui serait à la pointe de l’attaque parisienne. Un quatuor de feu qui donnerait toutefois du travail aux joueurs défensifs à commencer par le duo au milieu composé de Marco Verratti et Georginio Wijnaldum. La defense de son côté pourrait ressembler à ça : Hakimi - Marquinhos - Ramos - Bernat. Bref, c’est très alléchant sur le papier.