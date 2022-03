Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» est arrivé à Paris !

Publié le 3 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter les premiers mois de Lionel Messi au PSG, Lionel Charbonnier estime que c'est un joueur différent qui a signé à Paris.

L'été dernier, le PSG réalisait l'une des opérations les plus incroyables de l'histoire du football et recrutant Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'a pas pu être prolongé. Très attendu, l'international argentin a toutefois du mal à trouver ses marques à Paris bien qu'il monte en puissance ces dernières semaines. Et pour Lionel Charbonnier, le PSG a recruté un joueur différent de celui qu'il était avant.

«C’est un nouveau Messi qui a été acheté»