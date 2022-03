Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé au cœur d’une manœuvre improbable !

Publié le 3 mars 2022 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que la direction du PSG tente le tout pour le tour afin de prolonger in-extremis le contrat de Kylian Mbappé, cette manœuvre pourrait finalement être effectué après le terme de son bail actuel pour effectuer une grosse économie. Explications.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG pourrait finalement continuer à s’écrire la saison prochaine ! Promis à un départ libre pour le Real Madrid ces derniers mois étant donné qu’il arrive en fin de contrat avec le club de la capitale, Mbappé aurait dernièrement reçu une nouvelle offre XXL de la part du PSG (50M€ nets par an de salaire, 100M€ de prime de fidélité) qui serait en train de le faire réfléchir. Et pour mener à bien ce projet, le club aurait une manœuvre un peu spéciale en tête…

Une économie de 35M€ sur la prolongation de Mbappé

En effet, comme l’a annoncé Le Parisien mercredi, le PSG envisagerait de faire signer cette prolongation de contrat à Kylian Mbappé seulement en juillet prochain, lorsque le joueur sera officiellement libre après le terme de son bail actuel. Objectif : éviter d’avoir à verser à l’AS Monaco les 35M€ de bonus liées à une éventuelle prolongation, et ainsi réaliser une économie majeure.