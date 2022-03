Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse annonce sur la suite du projet McCourt !

Publié le 3 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM il y a un peu plus d’un an, Jorge Sampaoli devrait s’inscrire dans la durée au sein du projet McCourt comme l’a indiqué son président, Pablo Longoria.

« J'ai presque fini la première année à Marseille et à l'OM. J'ai bien intégré ce qu'est cette ville, ce club et ce qu'attendent les supporters », indiquait récemment Jorge Sampaoli en guise de premier bilan sur son expérience en tant qu’entraîneur de l’OM, qu’il avait rejoint en février 2021. Et en attendant de savoir si le technicien argentin parviendra à qualifier de nouveau l’OM en Ligue des Champions la saison prochaine et ainsi remettre le projet McCourt sur de bons rails, Pablo Longoria a dégagé une tendance claire sur l’avenir de Sampaoli au micro de RMC Sport.

« Envie de continuer avec Sampaoli »