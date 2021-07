Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message de cette ancienne pépite du PSG sur son départ !

Publié le 31 juillet 2021 à 0h45 par La rédaction

Comme depuis des années, le PSG vient de perdre un autre jeune de son centre de formation. Parti pour le Borussia Dortmund, Soumaila Coulibaly est revenu sur son choix de carrière.

Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Si une fois de plus Leonardo réalise un gros mercato avec des renforts XXL, le centre de formation continue de se vider. Après Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou, Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi, c’est Soumaila Coulibaly qui a quitté le PSG en fin de contrat. Le défenseur central de 17 ans s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Et quelques mois après sa décision, Coulibaly est revenu sur son choix de rejoindre l’Allemagne.

« Le BVB était tout simplement la meilleure équipe pour moi »