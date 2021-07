Foot - Mercato

Mercato : Après Alexander-Arnold, Liverpool veut blinder un autre cadre !

Publié le 30 juillet 2021 à 22h50 par La rédaction

Après avoir prolongé Trent Alexander-Arnold, Liverpool s’attaquerait à Alisson. Les Reds seraient en pleines négociations avec le portier brésilien pour étendre son contrat.

Même si la saison dernière a été plus difficile, le passage de Jurgen Klopp est pour le moment une énorme réussite. Avec une Premier League et une Ligue des Champions à son actif, l’ancien coach du Borussia Dortmund a mis tout le monde d’accord. Et pour continuer son hégémonie, Klopp chercherait à prolonger plusieurs de ses cadres. Trent Alexander-Arnold a été le premier, Alisson pourrait être le second. D’après les informations de Fabrizio Romano, Liverpool serait en négociations avancées avec le portier brésilien afin de prolonger le bail de l’ancien romain. De quoi ravir Jurgen Klopp !